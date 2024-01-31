كوريا الشمالية.. إطلاق صاروخ كروز الإستراتيجي "هواسال-2"

وأوضحت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، أن الإطلاق في البحر الأصفر لم يكن له تأثير سلبي على أمن أي دولة مجاورة، دون تقديم مزيدٍ من التفاصيل، بما في ذلك عدد الصواريخ التي تمّ إطلاقها ومدى طيرانها.