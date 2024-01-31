كوريا الشمالية.. إطلاق صاروخ كروز الإستراتيجي "هواسال-2"

قالت كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، إنها أجرت أمس مناورة لإطلاق صاروخ كروز الإستراتيجي "هواسال-2"، للتحقّق من وضع الهجوم المضاد السريع، وتحسين قدرتها الإستراتيجية على الضرب.
وأوضحت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، أن الإطلاق في البحر الأصفر لم يكن له تأثير سلبي على أمن أي دولة مجاورة، دون تقديم مزيدٍ من التفاصيل، بما في ذلك عدد الصواريخ التي تمّ إطلاقها ومدى طيرانها.
من جهتها، قالت كوريا الجنوبية، أمس الثلاثاء، إن الشمال أطلق عدة صواريخ كروز قُبالة الساحل الغربي.
ويمثل الإطلاق الأخير ثالث إطلاق لصواريخ كروز تقوم به كوريا الشمالية خلال أسبوع.
وقامت بيونغ يانغ، يوم الأحد، بإطلاق صاروخ كروز إستراتيجي مطوّر من غوّاصة، يُسمى "بولهواسال-3-31"، بالقرب من سينبو، وهو حوض بناء السفن الرئيس للغوّاصات، بعد أيامٍ فقط من اختبارها صاروخ كروز الإستراتيجي لأول مرة الأربعاء الماضي.