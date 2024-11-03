"هاريس" تتفوق على ترامب في استطلاع أيوا وسط تصعيد التوترات السياسية

أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته "ديس موينس ريجستر- ميديا كوم أيوا" تقدم نائب الرئيس كامالا هاريس على منافسها السابق الرئيس ترامب في ولاية أيوا.
وفي سياق تعليقه على النتائج، أكد ترامب أنه لا يشعر بالتأخر في استطلاعات الرأي، مشيراً إلى أن الدولة تعاني من الفساد الحالي وأنه مصمم على إصلاح الأمور.
وأضاف ترامب أن هناك محاولات لوضعه في السجن بسبب سعيه للتغيير، موضحاً: "لقد زوروا الانتخابات وحين اعترضنا أرادوا وضعي في السجن."
ومع ذلك، أبدى ترامب تفاؤله بقوله: "سنصلح الأمور وسنفوز في الانتخابات." في ظل هذه الأجواء المتوترة، تتزايد الأنظار نحو الانتخابات القادمة وتطورات المشهد السياسي في البلاد وفق سكاي نيوز عربية .