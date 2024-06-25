منظمة الصحة العالمية: 10 آلاف مريض في غزة يحتاجون إلى إجلاء طبي

من جهة أخرى، حذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، من أن القيود المفروضة على الوصول والمخاوف الأمنية لا تزال تعيق جهود توسيع نطاق المساعدات الغذائية في غزة، مما يؤثر في مئات الآلاف من المحتاجين.