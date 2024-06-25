منظمة الصحة العالمية: 10 آلاف مريض في غزة يحتاجون إلى إجلاء طبي

أكّدت منظمة الصحة العالمية، في بيان نقلته الأمم المتحدة، أن أكثر من 10,000 شخص يحتاجون إلى عمليات إجلاء طبي خارج غزة، من بينهم مرضى أطفال.
وناشد المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس غيبرييسوس؛ الإجلاء الطبي المستدام، والمرور في الوقت المناسب عبر جميع الطرق الممكنة.
وسلّم فريق المنظمة والشركاء إمدادات طبية لتغطية الاحتياجات الصحية لنحو 20,000 مريض في مستشفيي الأهلي والصحابة، إضافة إلى 19,000 لتر من الوقود.
من جهة أخرى، حذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، من أن القيود المفروضة على الوصول والمخاوف الأمنية لا تزال تعيق جهود توسيع نطاق المساعدات الغذائية في غزة، مما يؤثر في مئات الآلاف من المحتاجين.
وأضاف المكتب أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية أعاقت أو رفضت أكثر من نصف المهمات الإنسانية المنسقة، وعرّضت قوافل المساعدات لخطر الوقوع في مرمى تبادل إطلاق النار.