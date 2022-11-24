الإمارات تحتضن اجتماعًا غير معلن بين الأوكرانيين والروس لتبادل الأسرى

نقلت "رويترز" عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن ممثلين من روسيا وأوكرانيا اجتمعوا في الإمارات الأسبوع الماضي؛ لمناقشة إمكانية تبادل أسرى الحرب في صفقة مرتبطة باستئناف صادرات الأمونيا الروسية إلى آسيا وإفريقيا عبر خط أنابيب أوكراني.
وأوضحت المصادر أن المحادثات جرت بوساطة إماراتية، ولم تشمل الأمم المتحدة، على الرغم من الدور الرئيسي للمنظمة الدولية في التفاوض على المبادرة الحالية لتصدير المنتجات الزراعية من ثلاثة موانئ أوكرانية على البحر الأسود، وتستخدم الأمونيا في صناعة الأسمدة.
وأضافت أن المحادثات تهدف إلى إزالة العقبات المتبقية في المبادرة، التي جرى تمديد العمل بها الأسبوع الماضي، وتخفيف حدة نقص الغذاء العالمي عن طريق إفساح المجال للصادرات الأوكرانية والروسية.
من ناحيته، قال السفير الأوكراني إلى تركيا فاسيل بودنار: "إن إطلاق سراح أسرانا هو جزء من المفاوضات المتعلقة بإفساح المجال لصادرات الأمونيا الروسية".
وأضاف: "بالطبع نبحث عن وسائل لتحقيق ذلك كلما سنحت فرصة".
وأشار "بودنار" إلى أنه ليس على علم بعقد اجتماع في الإمارات.