الإمارات تحتضن اجتماعًا غير معلن بين الأوكرانيين والروس لتبادل الأسرى

وأوضحت المصادر أن المحادثات جرت بوساطة إماراتية، ولم تشمل الأمم المتحدة، على الرغم من الدور الرئيسي للمنظمة الدولية في التفاوض على المبادرة الحالية لتصدير المنتجات الزراعية من ثلاثة موانئ أوكرانية على البحر الأسود، وتستخدم الأمونيا في صناعة الأسمدة.