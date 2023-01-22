الفاعل طليق.. صور وتفاصيل جديدة حول حادث إطلاق النار في لوس انجلوس

كشفت تقارير إخبارية تفاصيل جديدة حول حادثة مصرع 10 أشخاص واصابة 9 آخرين، في حادث إطلاق نار في مدينة مونتيري بارك، بالقرب من لوس أنجلوس، مبينة أن الحادث وقع خلال احتفالات بمناسبة السنة الصينية الجديدة.
ووفقاً لموقع RMG News، فإن الحادث وقع مساء أمس السبت، الساعة 22:30 خلال احتفالات السنة الصينية الجديدة، في منطقة تضم شركات آسيوية.
وأفادت شرطة مدينة لوس أنجلوس، بأنها تلقت بلاغاً بسماع إطلاق نار، في منطقة 122West Garvey Avenue، وتوجهت طواقهما إلى مكان الحادث فوراً، وعثروا على عديدٍ من الضحايا داخل أحد المحال التجارية.
وأوضح شهود عيان، أنهم سمعوا صوت إطلاق نار في مكان الحادث، إلا أنهم افترضوا في البداية أنها ألعاب نارية بمناسبة العام القمري الجديد.
وأضافت الشرطة، أن البحث جارٍ عن مُطلق النار، وأن دوافعه لم تُعرف بعد.
من جهته، قال موقع "الحرة" إن عدة ضحايا سقطوا بعملية إطلاق نار وقعت خلال الاحتفال بالعام القمري الصيني الجديد في كاليفورنيا.
وذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" نقلاً عن مصدر في إنفاذ القانون، أن الشرطة كانت حاضرة أثناء عملية إطلاق نار في مونتيري بارك بولاية كاليفورنيا أسفر عن سقوط العديد من الضحايا، مساء السبت.
وحضر الاحتفال عشرات الآلاف من الأشخاص في وقتٍ سابقٍ من اليوم.
وأظهرت لقطات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي شوارع مهجورة تحيط بها سيارات الشرطة.
ومونتيري بارك هي مدينة في مقاطعة لوس أنجلوس، على بُعد نحو 7 أميال (11 كم) من وسط مدينة لوس أنجلوس.