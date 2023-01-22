الفاعل طليق.. صور وتفاصيل جديدة حول حادث إطلاق النار في لوس انجلوس

وأفادت شرطة مدينة لوس أنجلوس، بأنها تلقت بلاغاً بسماع إطلاق نار، في منطقة 122West Garvey Avenue، وتوجهت طواقهما إلى مكان الحادث فوراً، وعثروا على عديدٍ من الضحايا داخل أحد المحال التجارية.