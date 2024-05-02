"اليونيسف": رفح تمتلئ بمقابر جماعية للأطفال.. والوضع بها مروع.. والهجوم عليها كارثي

وحذر "إلدر" من انهيار معبر رفح إذا تم استهداف المدينة عسكرياً، فهناك أكثر من 1.4 مليون مدني هناك بالفعل، يعانون من ظروف مزرية، وقد تضررت أو دمرت معظم منازلهم وتحطمت قدراتهم على التكيف، ولم يعد هناك مكان للذهاب إليه في غزة.