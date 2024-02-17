مجموعة الـ7 تبحث الحرب الإسرائيلية على غزة

ترأست إيطاليا الاجتماع الأول لوزراء خارجية دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى، اليوم "السبت"، لبحث الحرب الإسرائيلية على غزة، والوضع في البحر الأحمر، والحرب الروسية في أوكرانيا.
وأوضحت إيطاليا، التي تتولّى الرئاسة الدورية، أن وزراء خارجية المجموعة وقفوا دقيقة صمت في بداية اجتماعهم في ميونيخ، السبت، حدادًا على المعارض الروسي "أليكسي نافالني" الذي توفي في السجن أمس؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
من جانبه قال وزير الخارجية الإيطالي "أنطونيو تاياني" خلال الاجتماع الذي عقد على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا: "إن نفالني تم قتله، بسبب أفكاره ومعركته من أجل الحرية ومعارضته للفساد في روسيا".
وأضاف "تاياني": "يجب على روسيا تسليط الضوء على وفاته، ووقف قمعها غير المقبول للمعارضة السياسية".