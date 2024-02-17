مجموعة الـ7 تبحث الحرب الإسرائيلية على غزة

وأوضحت إيطاليا، التي تتولّى الرئاسة الدورية، أن وزراء خارجية المجموعة وقفوا دقيقة صمت في بداية اجتماعهم في ميونيخ، السبت، حدادًا على المعارض الروسي "أليكسي نافالني" الذي توفي في السجن أمس؛ وفقًا لـ"فرانس برس".