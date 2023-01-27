ثروته تتعدى الـ400 مليون دولار.. "بايدن" يختار مليونيراً لإدارة موظفي البيت الأبيض

ووصف بعض التقدميين تعيين زينتس بأنه «قرار كارثي»، وقال جيف هاوزر، المدير التنفيذي لبرنامج «الباب الدوار» (مشروع تابع لمركز البحوث الاقتصادية والسياسية مهمته فحص المعينين من قبل السلطة التنفيذية للتأكد من عدم استخدام الوظيفة العامة لتحقيق مصلحة خاصة أو التربح منها): «يشعر الأمريكيون بالفزع من حالات التربح في مجال الرعاية الصحية، لقد أصبح جيف زينتس ثرياً بشكل مذهل من خلال التربح في مجال الرعاية الصحية، وهناك قلق من حالات الاحتكار وانتهاك قوانين الخصوصية في شركات التواصل الاجتماعي، ومنها (فيسبوك)، الذي يشغل زينتس مقعداً في مجلس إدارته».