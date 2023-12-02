ماليزيا تفرض متطلبات جديدة للمسافرين.. ملء بطاقة رقمية والسعوديون يمكنهم استخدام البوابات الإلكترونية

أعلنت إدارة الهجرة الماليزية أنها بدأت تطبيق نظام جديد لدخول الأجانب إلى البلاد منذ الـ 24 ساعة الماضية، والذي يتضمن متطلبًا جديدًا وهو ملء بطاقة وصول رقمية (MDAC) عبر الإنترنت قبل وصول المسافرين إلى مطار كوالالمبور بمدة لا تقل عن 3 أيام.