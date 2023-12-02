ماليزيا تفرض متطلبات جديدة للمسافرين.. ملء بطاقة رقمية والسعوديون يمكنهم استخدام البوابات الإلكترونية

أعلنت إدارة الهجرة الماليزية أنها بدأت تطبيق نظام جديد لدخول الأجانب إلى البلاد منذ الـ 24 ساعة الماضية، والذي يتضمن متطلبًا جديدًا وهو ملء بطاقة وصول رقمية (MDAC) عبر الإنترنت قبل وصول المسافرين إلى مطار كوالالمبور بمدة لا تقل عن 3 أيام.
وأشارت الإدارة إلى أن ملء البطاقة أصبح لزامياً على جميع المسافرين، ووفقًا لمتطلبات الدخول إلى ماليزيا، يجب على الزوّار حمل جوازات سفرهم وبطاقة الوصول الرقمية (MDAC) التي تحتوي على بياناتهم الشخصية الكاملة.
وأوضحت الإدارة أن المسافرين القادمين من السعودية وأستراليا وبروناي وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا وسنغافورة والولايات المتحدة والمملكة المتحدة مسموحٌ لهم استخدام البوابات الإلكترونية (Autogates) لإنهاء إجراءات الدخول أو الخروج بسهولة دون الحاجة إلى التعامل مع موظفي الهجرة، بشرط حمل جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وبطاقة الوصول الرقمية (MDAC).