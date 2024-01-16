البيت الأبيض: دمرنا صواريخ باليستية في منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين

في سياق متصل، أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك ساليفان، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تسعى إلى "خفض التصعيد" في الشرق الأوسط رغم ضرباتها على الحوثيين في اليمن.