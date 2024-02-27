روسيا تعلن إحباط هجوم أوكراني بالغاز السام في منطقة زابوريجيا

أعلنت روسيا، اليوم (الثلاثاء)، أنها أحبطت هجوماً بالغاز السام، خططت له أجهزة الاستخبارت الأوكرانية في منطقة زابوريجيا بجنوب أوكرانيا، التي تسيطر على أجزاء منها.