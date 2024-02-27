روسيا تعلن إحباط هجوم أوكراني بالغاز السام في منطقة زابوريجيا

أعلنت روسيا، اليوم (الثلاثاء)، أنها أحبطت هجوماً بالغاز السام، خططت له أجهزة الاستخبارت الأوكرانية في منطقة زابوريجيا بجنوب أوكرانيا، التي تسيطر على أجزاء منها.
وقالت أجهزة الأمن الروسية: "تم إحباط محاولة لأجهزة الاستخبارات الأوكرانية لتنفيذ هجوم في منطقة زابوريجيا باستخدام ما يماثل، بحسب تصنيف حلف شمال الأطلسي (الناتو)، العنصر العسكري السام BZ".
وأوضحت الأجهزة في بيان، أن "العناصر السامة التي تم ضبطها خلال هذه العملية تُستخدم في تصنيع أسلحة الدمار الشامل الكيميائية، وتم تطويرها في الولايات المتحدة"، وفقاً لـ"رويترز".
أشارت إلى فتح تحقيق في الهجوم وتصنيع أسلحة الدمار الشامل وتوقيف 3 أوكرانيين.
ومنطقة زابوريجيا هي واحدة من أربع مناطق أوكرانية، أعلنت روسيا ضمها عام 2022، إلى جانب خيرسون ودونيتسك ولوجانسك، وإن كان جيشها لا يسيطر عليها بشكل كامل.