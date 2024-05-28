حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة ترتفع إلى 36096 شهيدًا

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 36096، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.