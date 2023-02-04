بالفيديو.. الجيش الأمريكي يسقط المنطاد الصيني قبالة سواحل كارولينا الجنوبية

نفذ الجيش الأميركي، اليوم، عملية لإسقاط المنطاد الصيني، بعدما ظل يحلق فوق سماء الولايات المتحدة منذ عدة أيام.
وأظهرت لقطات فيديو لحظة إسقاط مقاتلة حربية للمنطاد الصيني، قبالة ساحل كارولينا الجنوبية، فيما ستبدأ القوات الأمريكية الموجودة على الأرض عملية انتشال حطامه.
وفي وقتٍ سابق، أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية أنها أغلقت المجال الجوي في أجزاء من ولاية كارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية، لـ"دعم وزارة الدفاع في جهد يتعلق بالأمن القومي".
وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الرئيس جو بايدن أعطى الضوء الأخضر لإسقاط المنطاد، مشيرة إلى تحرك سفن حربية ومقاتلات إلى موقع المنطاد.
وظل أعضاء الكونغرس والمرشحون الجمهوريون للانتخابات الرئاسية 2024، منذ يوم أمس، يضغطون علنًا على إدارة جو بايدن لإسقاط المنطاد على الفور، فيما ردّ الرئيس الأمريكي، اليوم، على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستسقط المنطاد بقوله: "سنتولى أمره".
وكان مسؤولو وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) نصحوا بعدم إسقاط المنطاد، محذرين من أن هناك خطرًا محتملاً على البشر وعلى الأرض يفوق تقييم المكاسب الاستخباراتية الصينية المحتملة.
وأثار "البالون الصيني" في سماء الولايات المتحدة مخاوف أمنية قومية ودبلوماسية، مما زاد من توتر العلاقات بين واشنطن وبكين.
وكشفت وزارة الدفاع، في وقتٍ سابق، عن أن "البالون" لا يشكل حاليًا تهديدًا "عسكريًا أو سياسيًا".