بالفيديو.. الجيش الأمريكي يسقط المنطاد الصيني قبالة سواحل كارولينا الجنوبية

وظل أعضاء الكونغرس والمرشحون الجمهوريون للانتخابات الرئاسية 2024، منذ يوم أمس، يضغطون علنًا على إدارة جو بايدن لإسقاط المنطاد على الفور، فيما ردّ الرئيس الأمريكي، اليوم، على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستسقط المنطاد بقوله: "سنتولى أمره".