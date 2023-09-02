"اعتداءات الوزير المجنونة".. فلسطين تدعو إلى تدخل دولي ينقذ الأسرى: حياتهم جحيم!

ولفت النظر إلى أن الوزير الإسرائيلي لديه جملة من الإجراءات والممارسات، تمسُّ الحياة اليومية للأسرى داخل السجون والمعتقلات، كان آخرها تقليص زيارات أهالي الأسرى، لتكون مرة واحدة كل شهرين، إضافة إلى قرارات تتمثل بتقليص المواد الغذائية، ومواد الاستحمام، وغيرها من القرارات الانتقامية.