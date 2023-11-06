العاهل الأردني: تمكنت قواتنا من إنزال مساعدات طبية جواً في غزة

أكّد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أن الأردن سيبقى السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطينيين.
وقال العاهل الأردني في تغريدة على منصة (إكس)، في وقتٍ مبكرٍ من صباح الإثنين: “بحمد الله تمكّن نشامى سلاح الجو في قواتنا المسلحة في منتصف هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جواً للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة”.
وأضاف في التغريدة: “هذا واجبنا لمساعدة الجرحى والمصابين الذين يعانون من جرّاء الحرب على غزة. سيبقى الأردن السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطينيين”.
وصرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أنه “وبتوجيهات ملكية سامية، قامت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي هذا اليوم بإنزال مساعدات طبية عاجلة في ساعات الليل بوساطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني غزة / 76، الذي أوشكت إمداداته على النفاد؛ نظراً لتأخر إيصال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.
وأضاف: “تأتي هذه الخطوة استمراراً لجهود المملكة الأردنية الهاشمية بالوقوف بجانب الأشقاء في ظل الحرب على قطاع غزة، وتؤكّد القوات المسلحة أن المستشفى مستمر في عمله رغم ما يعانيه من نقص حاد في الإمدادات، ويقوم بدوره الإنساني للتخفيف من معاناة الأهل في القطاع”.
وفي وقتٍ سابق، قال الدكتور رائد عبدالناصر، أمين عام الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، الأحد، إن 30 شاحنة مساعدات إنسانية وطبية وغذائية عبرت من معبر رفح المصري إلى غزة، مضيفا أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) والهلال الأحمر الفلسطيني في غزة تسلّموا الشاحنات.
وأضاف أن إجمالي الشاحنات التي دخلت إلى غزة منذ 21 أكتوبر الماضي حتى الأحد 5 نوفمبر بلغ 451 شاحنة تحتوي على مساعدات.