العاهل الأردني: تمكنت قواتنا من إنزال مساعدات طبية جواً في غزة

وفي وقتٍ سابق، قال الدكتور رائد عبدالناصر، أمين عام الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، الأحد، إن 30 شاحنة مساعدات إنسانية وطبية وغذائية عبرت من معبر رفح المصري إلى غزة، مضيفا أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) والهلال الأحمر الفلسطيني في غزة تسلّموا الشاحنات.