"أردوغان" يؤكد ضرورة تحقيق وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات دون عراقيل إلى قطاع غزة ومحاسبة مرتكبي "الإبادة الجماعية"

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ضرورة تحقيق وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات دون عراقيل إلى قطاع غزة، ومحاسبة مرتكبي "الإبادة الجماعية" وفق مبادئ القانون الدولي، مشيرًا إلى أن هذا سيحدث بكل تأكيد.
وقال أردوغان في كلمته خلال اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة: "لا يمكن وصف ما يحدث في غزة بأنه حرب بين طرفين، ففي جهة هناك جيش منظم مزوّد بأحدث الأسلحة وأشدها فتكًا، وفي الجهة الأخرى مدنيون أبرياء وأطفال لا حول لهم ولا قوة، فهذه ليست حربًا على الإرهاب، وإنما هي نتيجة الاحتلال والتهجير والطرد وسياسة الإبادة الجماعية، وإعدام الحياة تُبرَّر بما حدث في السابع من أكتوبر".
وأضاف: "الأمر لا يتوقف عند حدود غزة والضفة الغربية فحسب، فإسرائيل تشن هجمات على سوريا وإيران واليمن ولبنان، ما يهدد الأمن والسلام الإقليميين".
وتابع في ختام كلمته: "نتنياهو لا يكترث للسلام ولا إطلاق سراح الرهائن، وكل دول الشرق الأوسط أصبحت عرضة لتهديدات الحكومة الإسرائيلية الرعناء".