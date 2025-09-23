"أردوغان" يؤكد ضرورة تحقيق وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات دون عراقيل إلى قطاع غزة ومحاسبة مرتكبي "الإبادة الجماعية"

وقال أردوغان في كلمته خلال اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة: "لا يمكن وصف ما يحدث في غزة بأنه حرب بين طرفين، ففي جهة هناك جيش منظم مزوّد بأحدث الأسلحة وأشدها فتكًا، وفي الجهة الأخرى مدنيون أبرياء وأطفال لا حول لهم ولا قوة، فهذه ليست حربًا على الإرهاب، وإنما هي نتيجة الاحتلال والتهجير والطرد وسياسة الإبادة الجماعية، وإعدام الحياة تُبرَّر بما حدث في السابع من أكتوبر".