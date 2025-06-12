"ألعاب الجوع".. لازاريني يحذر : المساعدات الحالية في غزة غير كافية لإنقاذ الأرواح

ويعيش قطاع غزة أزمة إنسانية غير مسبوقة منذ أن أغلقت سلطات الاحتلال جميع المعابر في مارس الماضي، مما أدى إلى منع دخول الغذاء والدواء والوقود، وتعطيل شبه كامل للعمليات الإغاثية. وتفاقمت المأساة مع استمرار الحرب منذ السابع من أكتوبر، التي أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 182 ألف شخص، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب تشريد مئات الآلاف ودمار طال أكثر من ثلاثة أرباع القطاع.