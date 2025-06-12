"ألعاب الجوع".. لازاريني يحذر : المساعدات الحالية في غزة غير كافية لإنقاذ الأرواح

قال المفوض العام لوكالة "الأونروا" فيليب لازاريني إن آلية توزيع المساعدات الأميركية في قطاع غزة لا تقدم حلًا فعليًا للجوع المتصاعد، واصفًا إياها بأنها غير إنسانية وتفتقر إلى الكرامة.
وأكد أن الأمم المتحدة تمتلك الخبرة والثقة المجتمعية لتقديم مساعدات آمنة وكريمة، منتقدًا اعتماد آليات تهمّش دورها وتعرض حياة المدنيين للخطر.
وأوضح لازاريني، في منشور على منصة "إكس"، أن ما وصفه بـ"ألعاب الجوع" لا يجب أن يتحول إلى واقع دائم، داعيًا إلى تمكين العاملين الإنسانيين من أداء واجبهم دون عراقيل. وأضاف أن المساعدات خارج إشراف المنظمة تُعد مهينة ومذلة، ولا تليق بكرامة البشر في ظل ما يشهده القطاع من أوضاع مأساوية.
ويعيش قطاع غزة أزمة إنسانية غير مسبوقة منذ أن أغلقت سلطات الاحتلال جميع المعابر في مارس الماضي، مما أدى إلى منع دخول الغذاء والدواء والوقود، وتعطيل شبه كامل للعمليات الإغاثية. وتفاقمت المأساة مع استمرار الحرب منذ السابع من أكتوبر، التي أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 182 ألف شخص، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب تشريد مئات الآلاف ودمار طال أكثر من ثلاثة أرباع القطاع.