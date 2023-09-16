خلال زيارته لروسيا.. رئيس كوريا الشمالية يطلع على منظومة صواريخ "كينجال" الفرط صوتية

وجرى خلال زيارة كيم جونغ أون، إلى المطار، وفق سبوتنيك عربي، عرض قدرات مقاتلات "سو-34" الروسية، الأسرع من الصوت، ومقاتلات "سو-30 إس إم"، و"سو-30 إس"، و"سو-25 إس إم3" من قِبل قادة أطقم الطائرات المقاتلة.