خلال زيارته لروسيا.. رئيس كوريا الشمالية يطلع على منظومة صواريخ "كينجال" الفرط صوتية

شهدت زيارة رئيس كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، إلى مطار "كنفيتشي" في مدينة فلاديفوستوك الواقعة في إقليم بريموري بروسيا تفقده قاذفات صواريخ إستراتيجية فرط صوتية تابعة للقوات الجوفضائية الروسية.
وتفقد كيم جونغ أون، في مطار "كنفيتشي" قاذفة صواريخ إستراتيجية فرط صوتية من طراز "تو-160"، وقاذفة صواريخ إستراتيجية ذات محرك توربيني من طراز "تو-95 إم إس"، وقاذفة صواريخ إستراتيجية أسرع من الصوت بعيدة المدى من طراز "تو-22 إم3".
وأطلع وزير الدفاع الروسي، رئيس كوريا الشمالية، على منظومة صواريخ "كينجال" الفرط صوتية على متن المقاتلة الروسية "ميغ-31 إي".
وجرى خلال زيارة كيم جونغ أون، إلى المطار، وفق سبوتنيك عربي، عرض قدرات مقاتلات "سو-34" الروسية، الأسرع من الصوت، ومقاتلات "سو-30 إس إم"، و"سو-30 إس"، و"سو-25 إس إم3" من قِبل قادة أطقم الطائرات المقاتلة.
وتحدث قائد سلاح الطيران بعيد المدى في القوات الجوفضائية الروسية، الفريق سيرغي كوبيلاش، خلال العرض عن قدرات صاروخ "كينجال" الفرط صوتي، الذي ليس له نظير في العالم.
وتشكّل طرازات القاذفات الثلاث التي تفقدها أون، المكون الجوي للقوات النووية الاستراتيجية الروسية، حيث قدّم الفريق سيرغي كوبيلاش، عرضاً حول القدرات القتالية للقاذفات الإستراتيجية الروسية.