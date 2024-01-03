رئيس الوزراء السوداني السابق يدعو قيادة الجيش للقاء عاجل لبحث وقف الحرب

وذكر أنه توصّل مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، خلال اجتماع في أديس أبابا، إلى مجموعة نتائج أهمّها الاستعداد التام لقوات الدعم السريع لوقف فوري غير مشروط لإطلاق النار، وتدابير حماية المدنيين، وتسهيل عودة المواطنين إلى منازلهم، وإيصال العون الإنساني والتعاون مع لجنة تقصّي الحقائق.