مسؤول أمريكي يتهم إيران بالالتفاف على عقوبات النفط عبر "أطراف ماليزية"
اتهم مسؤول رفيع في وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم (الثلاثاء)، إيران بالاعتماد على "مزوّدي خدمات ماليزيين" للالتفاف على العقوبات وبيع نفطها في المنطقة.
وذكر المسؤول، طالباً عدم كشف هويته، أن "مبيعات طهران من النفط في شرق آسيا موّلت مجموعات مسلحة متحالفة معها من بينها حركة حماس والحوثيين".
وأوضح أن "شحنات النفط أُرسلت إلى مشترين في المنطقة عبر المياه قرب سنغافورة وماليزيا"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأضاف أن "قدرة إيران على نقل النفط اعتمدت على هذا النوع من مزودي الخدمات ومقرهم ماليزيا، وترغب واشنطن في حوار مباشر مع ماليزيا بهذا الشأن".
واعتبر المسؤول أن "إيقاف شحنات النفط هذه سيسدد ضربة حاسمة لقدرة إيران على تمويل هذه الهجمات حول العالم، بما في ذلك هجمات الحوثيين الذين يهددون حالياً حركة الملاحة التجارية".
وأشار إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية ستتعاون مع شركات النقل البحري والمصارف في سنغافورة وماليزيا لوقف المبيعات.
وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، قد أعلنت الشهر الماضي أن واشنطن تعمل على تقليص قدرة إيران على تصدير النفط.