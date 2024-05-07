مسؤول أمريكي يتهم إيران بالالتفاف على عقوبات النفط عبر "أطراف ماليزية"

واعتبر المسؤول أن "إيقاف شحنات النفط هذه سيسدد ضربة حاسمة لقدرة إيران على تمويل هذه الهجمات حول العالم، بما في ذلك هجمات الحوثيين الذين يهددون حالياً حركة الملاحة التجارية".