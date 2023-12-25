إيران تعتبر الاتهام الأمريكي باستهداف سفينة في المحيط الهندي "بلا قيمة"

اعتبرت إيران على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها الإثنين، أن "لا قيمة" لاتهام الولايات المتحدة لها باستهداف سفينة قبالة سواحل الهند نهاية الأسبوع المنصرم.
وتعرّضت سفينة تجارية السبت لهجوم بطائرة مسيّرة في المحيط الهندي ألحق بها أضرارًا، لكنه لم يسبب سقوط ضحايا. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن هذه الطائرة المسيّرة "أطلقت من إيران".
وأتى الاعتداء بعد سلسلة من الهجمات التي شنّها الحوثيون اليمنيون المقرّبون من طهران، على سفن تجارية في منطقة البحر الأحمر قالوا إنها مرتبطة بـ"إسرائيل"، وذلك "نصرةً للشعب الفلسطيني" على خلفية الحرب بين الدولة العبرية وحركة "حماس" في غزة.