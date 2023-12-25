إيران تعتبر الاتهام الأمريكي باستهداف سفينة في المحيط الهندي "بلا قيمة"

وأتى الاعتداء بعد سلسلة من الهجمات التي شنّها الحوثيون اليمنيون المقرّبون من طهران، على سفن تجارية في منطقة البحر الأحمر قالوا إنها مرتبطة بـ"إسرائيل"، وذلك "نصرةً للشعب الفلسطيني" على خلفية الحرب بين الدولة العبرية وحركة "حماس" في غزة.