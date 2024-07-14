مسجل ضمن الناخبين الجمهوريين.. من هو توماس كروكس مطلق النار على "ترامب"؟

وكان "كروكس" يعيش على بعد ساعة تقريبًا من المكان، الذي وقع فيه إطلاق النار في بتلر، وعندما كان "كروكس" يبلغ من العمر 17 عامًا، قدم تبرعًا بقيمة 15 دولارًا إلى "أكت بلو"، وهي لجنة عمل سياسي تجمع الأموال للسياسيين المنحازين إلى اليسار والديمقراطيين، وفقًا لتقرير قدمته لجنة الانتخابات الفيدرالية عام 2021، وتم تخصيص التبرع لمشروع "بروجريسف ترونت بروجكت"، وهو مجموعة وطنية تحشد الديمقراطيين للتصويت.