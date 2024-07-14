مسجل ضمن الناخبين الجمهوريين.. من هو توماس كروكس مطلق النار على "ترامب"؟

حدد مكتب التحقيقات الفيدرالي، توماس ماثيو كروكس، 20 عامًا، من بيت لحم بارك، في ولاية بنسلفانيا، كمشتبه به في محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمس في تجمع انتخابي، وقد قُتل "كروكس" على يد الخدمة السرية بعد ثوان من إطلاقه النار في اتجاه منصة كان "ترامب" يتحدث منها في بتلر، بنسلفانيا.
وتظهر سجلات الناخبين في الولاية أن "كروكس" كان جمهوريًا مسجلاً، وكان من المقرر أن يكون التصويت في 5 نوفمبر هو المرة الأولى التي يكون فيها "كروكس" كبيرًا بدرجة كافية للتصويت في سباق رئاسي، وفقاً لـ"رويترز".
وكان "كروكس" يعيش على بعد ساعة تقريبًا من المكان، الذي وقع فيه إطلاق النار في بتلر، وعندما كان "كروكس" يبلغ من العمر 17 عامًا، قدم تبرعًا بقيمة 15 دولارًا إلى "أكت بلو"، وهي لجنة عمل سياسي تجمع الأموال للسياسيين المنحازين إلى اليسار والديمقراطيين، وفقًا لتقرير قدمته لجنة الانتخابات الفيدرالية عام 2021، وتم تخصيص التبرع لمشروع "بروجريسف ترونت بروجكت"، وهو مجموعة وطنية تحشد الديمقراطيين للتصويت.
وقال والد "كروكس"، ماثيو كروكس، 53 عامًا، لشبكة "سي إن إن": "إنه كان يحاول معرفة ما حدث وسينتظر حتى يتحدث إلى سلطات إنفاذ القانون قبل التحدث عن ابنه".
وتخرج "كروكس" في عام 2022 من مدرسة بيت لحم بارك الثانوية، وفقًا لصحيفة "بيتسبرغ تريبيون ريفيو"، وتلقى جائزة "ستار" بقيمة 500 دولار من المبادرة الوطنية للرياضيات والعلوم.
ويظهر مقطع فيديو لحفل تخرج عام 2022 استشهدت به صحيفة "نيويورك تايمز" "كروكس" وهو يتسلم شهادة الثانوية العامة وسط تصفيق خفيف. ويظهر مقطع فيديو من ذلك الاحتفال نشر على الإنترنت "كروكس" وهو يرتدي نظارات وروب التخرج الأسود ويتواجد مع أحد مسؤولي المدرسة.
وأفاد مسؤولو إنفاذ القانون بأن "كروكس" لم يكن يحمل أي هوية إلى موقع إطلاق النار، وتعين التعرف عليه باستخدام طرق أخرى.
وقال كيفن روجيك، العميل الخاص المسؤول بمكتب التحقيقات الفيدرالي، خلال إحاطة صحفية: "إننا ننظر حاليًا في الصور ونحاول تشغيل حمضه النووي والحصول على تأكيد بيومتري".
وذكرت صحيفة "يو إس إيه توداي" أن عشرات من مركبات إنفاذ القانون كانت متوقفة خارج مكان إقامة مدرج في العنوان الموجود في سجل تسجيل الناخبين الخاص بـ"كروكس"، وكان عملاء مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات في مكان الحادث، وأضافت أن فرقة إبطال مفعول القنابل كانت في مكان الإقامة، وتم حراسة محيط إقامة المشتبه به اليوم بشريط تحذير أصفر للشرط، وكانت سيارة شرطة مقاطعة ألغني متوقفة بالخارج.
ولم تتمكن "رويترز" من التعرف على الفور على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي أو المنشورات الأخرى عبر الإنترنت من قبل "كروكس"، ولم تستجب شركة "ميتا"، الشركة الأم لـ"فيسبوك" و"إنستجرام"، على الفور للأسئلة حول ما إذا كانت المنصات قد أزالت أي حسابات تتعلق بالمشتبه به.