وزير الخارجية اللبناني: حصر السلاح بيد الدولة قرار تاريخي يعيد السيادة

وأوضح أن المجتمع الدولي، بما فيه البنك الدولي وصندوق النقد، ربط أي دعم للبنان بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وحصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن الاستثمارات لن تتدفق قبل الالتزام بهذين الشرطين. كما شدد على أن الانسحاب الإسرائيلي من النقاط المحتلة والإفراج عن الأسرى يمثلان أولوية، فيما يعد ترسيم الحدود مع سوريا مسألة تقنية تحتاج إلى لجان مشتركة.