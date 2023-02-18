هجوم صاروخي روسي على شبكات الطاقة غرب وجنوب أوكرانيا

شنت روسيا اليوم (السبت)، هجوماً صاروخياً جديداً، على منطقة خميلنيتسكي غرب أوكرانيا، بينما قيدت عدة مناطق إمدادات الكهرباء كإجراء احترازي تحسبًا لضربات محتملة تستهدف الشبكة.

وأوضح حاكم منطقة خميلنيتسكي أن دوي انفجارين سُمع في المدينة، التي تقع على بعد 274 كيلومترًا غربي كييف، وفقاً لـ"فرانس برس".

وبعد وقت قصير من إصدار تحذيرات من الغارات الجوية في جميع أنحاء البلاد، صباح اليوم، حذرت السلطات في العديد من المناطق الجنوبية والشرقية في أوكرانيا من احتمال قطع التيار الكهربائي كإجراء احترازي للحد من الأضرار، التي قد تلحق بالشبكة في حال التعرض لضربة.

ونشر حاكم منطقة ميكولايف الجنوبية فيتالي كيم، صورة عبر "تيلجرام" لما بدا أنه حطام صاروخ في أحد الحقول.

ورجح أنه جزء من صاروخ دفاع جوي أوكراني، مبيناً أنه جرى إسقاط صاروخ روسي واحد على الأقل.

وتستهدف روسيا، التي غزت جارتها منذ ما يقرب من عام، شبكات الطاقة الأوكرانية بوابل من الصواريخ منذ أكتوبر(تشرين) الأول الماضي.