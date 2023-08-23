"فاغنر" تنعى زعيمها: قُتل نتيجة أفعال الخونة.. حتى في الجحيم سيكون الأفضل!

وقالت الهيئة إنه "وفقًا لشركة الطيران، فإن الركاب الآتية أسماؤهم كانوا على متن الطائرة" التي تحطمت وهي من طراز إمبراير-135، معددة أسماء كل الركاب، ومن ضمنهم بريغوجين، وساعده الأيمن ديمتري أوتكين.