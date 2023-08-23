"فاغنر" تنعى زعيمها: قُتل نتيجة أفعال الخونة.. حتى في الجحيم سيكون الأفضل!

بعد إعلان وكالة الطيران الروسية أن زعيم فاغنر يفغيني بريغوجين كان على متن الطائرة المنكوبة التي تحطمت قرب موسكو، أكدت قناة على تلغرام مرتبطة بفاغنر مساء أمس الأربعاء مقتل بريغوجين.
وتفصيلاً، قال منشور على قناة (جراي زون) على تلغرام: "رئيس مجموعة فاغنر.. بطل من روسيا.. وطني حقيقي لوطنه الأم.. يفغيني فيكتوروفيتش بريغوجين قُتل نتيجة أفعال خونة لروسيا". وأضاف المنشور: "لكن حتى في الجحيم سيكون الأفضل! المجد لروسيا!".
وأكدت هيئة النقل الجوي الروسية أن قائد مجموعة فاغنر كان على متن الطائرة الخاصة التي تحطمت الأربعاء في روسيا، وقُتل كل من كان على متنها، وفقًا لـ"العربية نت".
وقالت الهيئة إنه "وفقًا لشركة الطيران، فإن الركاب الآتية أسماؤهم كانوا على متن الطائرة" التي تحطمت وهي من طراز إمبراير-135، معددة أسماء كل الركاب، ومن ضمنهم بريغوجين، وساعده الأيمن ديمتري أوتكين.
وفي الأثناء، أعلنت دائرة المناوبة الموحدة في بلدية بولوغوفسك بمقاطعة تفير أن المنقذين الذين وصلوا إلى موقع تحطم الطائرة، التي كان يفغيني بريغوجين على متنها، انتشلوا سبع جثث من حطام الطائرة.
يُشار إلى أن بريغوجين (62 عامًا) قاد تمردًا ضد قيادات الجيش الروسي يومَي 23 و24 يونيو/ حزيران، وهو تمرد قال عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه كان سيلقي بروسيا في هوة حرب أهلية.
وانتهى التمرد بالمفاوضات، وباتفاق مع الكرملين، تضمن موافقة بريغوجين على الانتقال إلى بيلاروسيا المجاورة، لكنه ظهر وهو يتحرك بحرية داخل روسيا بعد الاتفاق.
وسعى بريغوجين إلى الإطاحة بوزير الدفاع سيرغي شويغو، ورئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري جيراسيموف، ونشر الاثنين الماضي كلمة عبر الفيديو، أشار فيها إلى أنه في إفريقيا.