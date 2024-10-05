خبير اقتصادي: الضربة الإسرائيلية لإيران قد تشعل أسعار النفط وتؤجج التضخم.. وهذا ما ستتجنبه إسرائيل

وأضاف: "يجب أن نبقى يقظين الأيام القادمة ونراقب الضربة الإسرائيلية المتوقعة والتي حتمًا ستكون مباغتة، وأعتقد أنه سيتم قبلها إعطاء تطمينات أن إسرائيل ستؤجل الضربة إلى ما بعد الأعياد اليهودية، وربما تأجيل الضربة إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية، لكن الواقع يقول إن الضربة قريبة، وأعتقد أنها ستكون بعد منتصف ليل الجمعة بتوقيت منطقة الشرق الأوسط. دعونا ننتظر ونراقب".