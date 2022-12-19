في اجتماعه الحاسم اليوم.. هل ينجح الاتحاد الأوروبي في وضع سقف لسعر الغاز؟

وبرغم شهور من المفاوضات وعقد اجتماعين وزاريين طارئين حول مقترح الاتحاد الأوروبي لوضع سقف للسعر؛ لم تتوصل الدول لاتفاق بشأنه، كما أنها تختلف فيما بينها حول ما إذا كان ذلك يمكن أن يخفف من أزمة الطاقة في أوروبا أو سيفاقمها.