هجوم صاروخي يستهدف عدة مبانٍ في تل أبيب.. مصابون وحريق وانقطاع للكهرباء

وفي التفاصيل، قال بيان للشرطة إنه "نتيجة للقصف لُحقت أضرار بعدة مبانٍ وحافلة فارغة كانت بالقرب منها، وأُصيب 4 أشخاص بدرجات متفاوتة من الإصابات، وتم إجلاؤهم لتلقي العلاج".