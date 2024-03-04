"الخارجية الروسية" تستدعي السفير الألماني على خلفية "تسريب الضباط"

استدعت وزارة الخارجية الروسية السفير الألماني في موسكو ألكساندر لامبزدورف، اليوم (الاثنين)؛ ردًا على تسريب محادثة لأربعة ضباط بالجيش الألماني يناقشون إستراتيجية الحرب في البلاد في أوكرانيا، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الرسمية الروسية.
وأظهر فيديو لـ"تاس" السفير يغادر وزارة الخارجية في موسكو دون أن يجيب على أسئلة الصحفيين.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، للصحفيين: "إن التسجيل نفسه يشير إلى أنه داخل الجيش الألماني، وتتم مناقشة خطط لإطلاق ضربات على الأراضي الروسية بشكل جوهري ومحدد. هذا لا يحتاج إلى أي تفسير. كل شيء هنا أكثر من واضح".
وأضاف: "إن المستشار الألماني أعلن عن إجراء تحقيق، ونأمل أن نكتشف من خلال وسائل الإعلام ما أدى هذا التحقيق إليه".
وتابع "بيسكوف": "هناك تورط مباشر من الدول الغربية بشكل جماعي في النزاع في أوكرانيا".