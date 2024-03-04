"الخارجية الروسية" تستدعي السفير الألماني على خلفية "تسريب الضباط"

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، للصحفيين: "إن التسجيل نفسه يشير إلى أنه داخل الجيش الألماني، وتتم مناقشة خطط لإطلاق ضربات على الأراضي الروسية بشكل جوهري ومحدد. هذا لا يحتاج إلى أي تفسير. كل شيء هنا أكثر من واضح".