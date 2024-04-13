خمسة قتلى في حادث طعن مركز "ويستفيلد بونداي جانكشن" في سيدني

أعلنت الشرطةُ الأسترالية مقتلَ خمسة أشخاص على الأقلّ طعنًا في هجوم بمركز تجاري في سيدني.
كما أسفر الهجوم أيضًا عن إصابة عدة أشخاص بجروح، بينهم طفل. وقالت فرق الإسعاف في مقاطعة نيو ساوث ويلز: إن الشرطة أردت رجلًا يرجّح أن يكون المهاجم.
ووقع الهجوم في مركز ويستفيلد بونداي جانكشن الكبير الذي كان مكتظًّا بالمتسوقين، وسادت حالة هلع في المكان، بينما هرع المتسوّقون طلبًا للحماية، فيما حاولت الشرطةُ تأمينَ الموقع.
وأظهرت لقطات لكاميرات المراقبة نشرتها وسائل الإعلام المحلية، رجلًا يعدو في المركز التجاري وفي يده سكين كبير، مع جرحى على الأرض.