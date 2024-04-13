خمسة قتلى في حادث طعن مركز "ويستفيلد بونداي جانكشن" في سيدني

ووقع الهجوم في مركز ويستفيلد بونداي جانكشن الكبير الذي كان مكتظًّا بالمتسوقين، وسادت حالة هلع في المكان، بينما هرع المتسوّقون طلبًا للحماية، فيما حاولت الشرطةُ تأمينَ الموقع.