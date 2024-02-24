السلطات الروسية تسلم جثة "نافالني" لوالدته

أعلنت كيرا يارميش المتحدثة باسم زعيم المعارضة الروسي الراحل أليكسي نافالني، اليوم (السبت)، أن والدة "نافالني" الذي توفي فجأة في السجن الأسبوع الماضي؛ تسلمت جثمانه.
وقال كيرا يارميش في منشور على منصة "إكس": "لا نعلم ما إذا كانت السلطات ستسمح بإقامة جنازة بالطريقة، التي تريدها الأسرة، والتي يستحقها أليكسي أم لا"، وفقاً لـ"رويترز".
وكانت يوليا نافالنايا أرملة "نافالني" قد طالبت السلطات، في وقت سابق اليوم بالإفراج عن جثمانه لدفنه، ووصفت الرئيس فلاديمير بوتين بأنه "شيطاني" و"يعذب" زوجها في موته كما فعل في حياته.
وذكرت ليودميلا والدة "نافالني" أمس، أن المحققين يرفضون إخراج جثته من مشرحة في مدينة سالخارد النائية في القطب الشمالي، قبل أن توافق على دفنه دون مراسم جنازة عامة.