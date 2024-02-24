السلطات الروسية تسلم جثة "نافالني" لوالدته

وكانت يوليا نافالنايا أرملة "نافالني" قد طالبت السلطات، في وقت سابق اليوم بالإفراج عن جثمانه لدفنه، ووصفت الرئيس فلاديمير بوتين بأنه "شيطاني" و"يعذب" زوجها في موته كما فعل في حياته.