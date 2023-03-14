عقوبات مشدَّدة.. البرلمان الروسي يحظر انتقاد مرتزقة فاغنر

صوّت النواب الروس، اليوم "الثلاثاء"، على نصّ قانون يعاقب بالسجن لمدة طويلة على "تشويه سمعة" المجموعات المسلّحة مثل مرتزقة فاغنر، وهو إجراء سارٍ بالفعل فيما يتعلّق بالجيش الروسي، ويهدف إلى قمع منتقدي الهجوم في أوكرانيا.
وذكر مجلس الدوما "البرلمان"، أن الإدانة الجنائية التي تعاقب على "تشويه سمعة القوات الروسية" تمتدّ لتشمل تشكيلات المتطوعين والمنظمات والأشخاص الذين يساعدون القوات المسلّحة لتنفيذ مهمتها؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
من جانبه قال رئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين: "إن جميع الذين يخاطرون بحياتهم اليوم لضمان أمن البلاد والمواطنين، محميون من الاستفزازات والأكاذيب، والعقوبات ستكون شديدة تصل إلى السجن لمدة 15 عامًا".
وتشارك المجموعات المسلَّحة الخاصّة في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وتشنّ مجموعة فاغنر، التي جندت عناصرها من السجون الروسية؛ هجومًا في باخموت، الجبهة الساخنة في شرق أوكرانيا.