عقوبات مشدَّدة.. البرلمان الروسي يحظر انتقاد مرتزقة فاغنر

من جانبه قال رئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين: "إن جميع الذين يخاطرون بحياتهم اليوم لضمان أمن البلاد والمواطنين، محميون من الاستفزازات والأكاذيب، والعقوبات ستكون شديدة تصل إلى السجن لمدة 15 عامًا".