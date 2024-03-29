محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بعدم إعاقة دخول المساعدات إلى غزة

وأصدرت محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضاً بالمحكمة العالمية، حكماً في شهر في يناير، أمرت فيه إسرائيل بالامتناع عن أي أعمالٍ، يمكن أن تندرج تحت اتفاقية الإبادة الجماعية، وضمان عدم قيام قواتها بارتكاب أيّ أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.