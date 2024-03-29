العالم
محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بعدم إعاقة دخول المساعدات إلى غزة
أصدر القضاة في محكمة العدل الدولية، أمراً -بالإجماع- طالبوا خلاله إسرائيل، بأن تتخذ الإجراءات اللازمة والفعالة كافة لضمان وصول الإمدادات الغذائية الأساسية إلى السكان الفلسطينيين في قطاع غزة دون تأخير.
وقالت محكمة العدل الدولية إن الفلسطينيين في غزة يواجهون تدهور الظروف المعيشية، وتنتشر المجاعة.
كما قال القضاة في أمرهم: "لاحظت المحكمة أن الفلسطينيين في غزة لا يواجهون خطر المجاعة فحسب، لكن هذه المجاعة بدأت بالفعل بالظهور".
وأصدرت محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضاً بالمحكمة العالمية، حكماً في شهر في يناير، أمرت فيه إسرائيل بالامتناع عن أي أعمالٍ، يمكن أن تندرج تحت اتفاقية الإبادة الجماعية، وضمان عدم قيام قواتها بارتكاب أيّ أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.