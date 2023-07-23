على غرار "البوعزيزي" .."تونسي" يُضرم النار في نفسه وسط العاصمة

وبين الإعلان المحلي أن الحادثة جرت ليل السبت-الأحد في شارع الحبيب بورقيبة بالقرب من مقر وزارة الداخلية، حين قام الشخص الذي يبلغ من العمر 35 عامًا بإضرام النار أمام المارة، وقد نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفقاً لـ"فرانس برس".