على غرار "البوعزيزي" .."تونسي" يُضرم النار في نفسه وسط العاصمة

أقدم شاب على محاولة الانتحار بإضرام النار في نفسه في وسط العاصمة التونسية، ما تسبّب له بحروق من الدرجة الثانية، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم (الأحد).
وبين الإعلان المحلي أن الحادثة جرت ليل السبت-الأحد في شارع الحبيب بورقيبة بالقرب من مقر وزارة الداخلية، حين قام الشخص الذي يبلغ من العمر 35 عامًا بإضرام النار أمام المارة، وقد نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفقاً لـ"فرانس برس".
ولم تُعرف بعد أسباب إقدامه على هذا الفعل، كما لم تعلق وزارة الداخلية حول الحادثة بعد.
وتعيد الحادثة إلى الأذهان إقدام البائع المتجوّل محمد البوعزيزي (26 عامًا) على إضرام النار في نفسه في 17 ديسمبر (كانون الأول) 2010، ليلقى مصرعه مطلقاً، الثورة التونسية.