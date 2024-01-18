أمريكا تأمل في إجراء محادثات نووية مع إيران

وانسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2018، من الاتفاق النووي مع إيران، فيما لا يبدو أن هناك مجالًا الآن أمام الرئيس جو بايدن لدراسة الوصول إلى تفاهم غير رسمي للحدّ من أنشطة إيران النووية في ظلّ احتدام الصراع وتصاعد التوتر في المنطقة.