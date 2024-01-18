أمريكا تأمل في إجراء محادثات نووية مع إيران

قال مدير شؤون الرقابة على الأسلحة ونزع السلاح وعدم الانتشار في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، براناي فادي، اليوم "الخميس": "إن الولايات المتحدة تأمل في إمكانية إجراء مزيد من المحادثات المثمرة بشأن البرنامج النووي الإيراني عندما تنتهي أزمة الشرق الأوسط مع مرور الوقت"؛ بحسب ما أوردت "رويترز".
وانسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2018، من الاتفاق النووي مع إيران، فيما لا يبدو أن هناك مجالًا الآن أمام الرئيس جو بايدن لدراسة الوصول إلى تفاهم غير رسمي للحدّ من أنشطة إيران النووية في ظلّ احتدام الصراع وتصاعد التوتر في المنطقة.