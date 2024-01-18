العالم

أمريكا تأمل في إجراء محادثات نووية مع إيران

"فادي" حدّد توقيتها بعد انتهاء أزمة الشرق الأوسط
منشأة نووية إيرانية
منشأة نووية إيرانية

قال مدير شؤون الرقابة على الأسلحة ونزع السلاح وعدم الانتشار في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، براناي فادي، اليوم "الخميس": "إن الولايات المتحدة تأمل في إمكانية إجراء مزيد من المحادثات المثمرة بشأن البرنامج النووي الإيراني عندما تنتهي أزمة الشرق الأوسط مع مرور الوقت"؛ بحسب ما أوردت "رويترز".

وانسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2018، من الاتفاق النووي مع إيران، فيما لا يبدو أن هناك مجالًا الآن أمام الرئيس جو بايدن لدراسة الوصول إلى تفاهم غير رسمي للحدّ من أنشطة إيران النووية في ظلّ احتدام الصراع وتصاعد التوتر في المنطقة.

إيران
مفاعل نووي
محطة بوشهر النووية

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org