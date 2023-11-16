انقطاع الاتصالات تماماً مع مستشفى الشفاء.. ومصير المرضى والطواقم الطبية مجهول

أعلن مدير عام المستشفيات في قطاع غزة الدكتور محمد زقوت، اليوم (الخميس)، أن الاتصال مع مجمع الشفاء الطبي مقطوع تماماً منذ ليل الأربعاء.
وأوضح "زقوت" أن كل محاولات التواصل مع الطواقم الطبية باءت بالفشل، وأن مصير المرضى والطواقم الطبية مجهول، وفقاً لوكالة أنباء العالم العربي.
وبيّن أنه يجري بحث إمكانية نقل المرضى لمكان آخر، إلا أن كل المستشفيات في قطاع غزة مليئة بالمرضى.
ولفت إلى أن الجيش الإسرائيلي عاود اقتحام المستشفى مساء الأربعاء، وشرع بعمليات تجريف داخله.
ودعا "زقوت" إلى تشكيل ضغط دولي وتدخل وسطاء لنقل المرضى إلى خارج قطاع غزة.