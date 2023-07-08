بعد زيارة "زيلينسكي" لها.. "أردوغان": "بوتين" يزور تركيا في أغسطس

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم "السبت"، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور تركيا في شهر أغسطس المقبل.
وذكر "أردوغان" أنه حضّ روسيا على تمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود لثلاثة أشهر على الأقل؛ وفقًا لـ"رويترز".
وأدلى أردوغان بتصريحاته في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بعدما ناقشا مصير الاتفاق الذي توسّطت فيه تركيا والأمم المتحدة العام الماضي للسماح بالنقل الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية عبر البحر الأسود على الرغم من الحرب في أوكرانيا.
ووصل "زيلينسكي" إلى تركيا بعد زيارة بلغاريا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا، في إطار جولة لبعض الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" تهدف لحثّ تلك الدول على اتخاذ خطوات ملموسة خلال قمة في الأسبوع المقبل؛ لمنح أوكرانيا عضوية الحلف، التي أعلن "أردوغان" أن كييف تستحقّها.