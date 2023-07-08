بعد زيارة "زيلينسكي" لها.. "أردوغان": "بوتين" يزور تركيا في أغسطس

ووصل "زيلينسكي" إلى تركيا بعد زيارة بلغاريا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا، في إطار جولة لبعض الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" تهدف لحثّ تلك الدول على اتخاذ خطوات ملموسة خلال قمة في الأسبوع المقبل؛ لمنح أوكرانيا عضوية الحلف، التي أعلن "أردوغان" أن كييف تستحقّها.