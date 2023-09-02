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مؤسسة نوبل تُلغي دعوة روسيا وبيلاروسيا وإيران لحضور احتفالاتها السنوية

تجاوبت مع انتقادات رافضة في السويد لمشاركة تلك الدول
مقر مؤسسة نوبل
مقر مؤسسة نوبل

أعلنت مؤسسة نوبل اليوم (السبت)، أنها لن تدعو سفراء روسيا وبيلاروسيا وإيران لحضور حفل توزيع جوائز نوبل في ستوكهولم هذا العام؛ لتتراجع عن قرار سابق بعد انتقادات واسعة النطاق.

وقالت المؤسسة في بيان: "إننا ندرك ردود الفعل القوية في السويد؛ لذلك نختار تكرار استثناء العام الماضي للممارسة المعتادة؛ أي عدم دعوة سفراء روسيا وبيلاروسيا وإيران لحضور حفل توزيع جائزة نوبل في ستوكهولم"؛ وفقًا لـ"رويترز".

وكانت المؤسسة قد أعلنت الخميس أنها ستدعو سفراء الدول الثلاث لحضور حفل توزيع جوائز نوبل لهذا العام في ديسمبر، وعلقت بأنها تسعى إلى ضم حتى أولئك الذين لا يشاركونهم قيم جائزة نوبل.

ودفع هذا الإعلان زعماء العديد من الأحزاب السياسية السويدية إلى التهديد بمقاطعة الاحتفالات.

ويعلَن عن الفائزين بالجوائز في أوائل أكتوبر، وتُمنَح خمس من جوائز نوبل الست في ستوكهولم كل عام بعد عملية ترشيح تظل سرية على مدار الخمسين عامًا القادمة؛ فيما تُمنَح جائزة نوبل للسلام في أوسلو حيث تقام احتفالات منفصلة.

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