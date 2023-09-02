مؤسسة نوبل تُلغي دعوة روسيا وبيلاروسيا وإيران لحضور احتفالاتها السنوية

ويعلَن عن الفائزين بالجوائز في أوائل أكتوبر، وتُمنَح خمس من جوائز نوبل الست في ستوكهولم كل عام بعد عملية ترشيح تظل سرية على مدار الخمسين عامًا القادمة؛ فيما تُمنَح جائزة نوبل للسلام في أوسلو حيث تقام احتفالات منفصلة.