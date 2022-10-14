عقب الإطاحة بـ"كوارتنغ".. تعيين وزير جديد للمالية في بريطانيا

وجاءت الإطاحة بوزير المالية، بعد 38 يومًا فقط من تعيينه، على خلفية الأزمة السياسية والاقتصادية، التي تسببت فيها خطة دعم الاقتصاد، التي أعلنها قبل 3 أسابيع، وتضمنت تخفيضات ضريبية، بقيمة 45 مليار جنيه إسترليني، سيتم تمويلها عبر الاقتراض الحكومي.