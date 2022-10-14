عقب الإطاحة بـ"كوارتنغ".. تعيين وزير جديد للمالية في بريطانيا

أعلنت الحكومة البريطانية تعيين جيرمي هانت وزيرًا جديدًا للمالية، بعد ساعات من استقالة وزير المالية السابق، كواسي كوارتنغ.
وكشفت رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، خلال مؤتمر صحفي، الجمعة، عن تعيين هانت كوزير للمالية، عقب استقالة كوارتنغ.
شغل هانت عدة مناصب حكومية سابقة، بما فيها وزيرًا للثقافة في عام 2010، ووزيرًا للصحة في عام 2012، كما تولى منصب وزير الخارجية في عام 2018.
وكان هانت مرشحًا سابقًا لتولي رئاسة حزب المحافظين.
يشار إلى أن وزير المالية السابق كوارتنغ قال في بيان، الجمعة، إن رئيسة الوزراء تراس أقالته من منصبه، ليصبح ثالث وزير للمالية يترك الحكومة هذا العام.
وقال كوارتنغ في خطاب إلى تراس نشره على "تويتر": "لقد طلبت مني الاستقالة من منصب وزير المالية، ولقد فعلت".
وكانت ليز تراس قد التقت كوارتنغ، في وقت سابق اليوم، بمقر الحكومة في داونينغ ستريت، بعد عودته سريعًا من اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن بالولايات المتحدة الأميركية.
وجاءت الإطاحة بوزير المالية، بعد 38 يومًا فقط من تعيينه، على خلفية الأزمة السياسية والاقتصادية، التي تسببت فيها خطة دعم الاقتصاد، التي أعلنها قبل 3 أسابيع، وتضمنت تخفيضات ضريبية، بقيمة 45 مليار جنيه إسترليني، سيتم تمويلها عبر الاقتراض الحكومي.
جدير بالذكر أن "الميزانية المصغرة" المثيرة للجدل، التي أعلنها كوارتنغ، يوم 23 سبتمبر الماضي، تتضمن إلغاء الضريبة البالغة 45 بالمئة على البريطانيين الأثرياء الذين يتجاوز دخلهم السنوي 150 ألف جنيه إسترليني، أي نحو 167,400 دولار.