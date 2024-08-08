استشهاد 10 فلسطينيين إثر قصف للاحتلال الإسرائيلي على غزة

كما استُشهِد فلسطينيان في قصف إسرائيلي استهدف منازل في مدينة رفح جنوب القطاع، والتي تتعرض لقصف متواصل من طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي، دمرت خلاله مربعات سكنية كاملة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين اليوم في القطاع إلى 17 شهيداً وعشرات الجرحى.