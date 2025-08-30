البيت الأبيض يضع حدًا للشائعات.. ترامب في ظهور علني يؤكد سلامته

وأكدت أوساط مقربة من الإدارة الأمريكية أن الرئيس سيواصل جدول أعماله وفق المعتاد، رغم ما وصفته بـ"حملات التشكيك" التي انتشرت على نطاق واسع، مشيرة إلى أن عدم ظهوره في أنشطة رسمية خلال عطلة نهاية الأسبوع لا يعني أي تراجع في حالته الصحية.