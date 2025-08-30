البيت الأبيض يضع حدًا للشائعات.. ترامب في ظهور علني يؤكد سلامته

في رد عملي على ما تم تداوله خلال الساعات الماضية، ظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت علنًا، مؤكدًا تمتعه بصحة جيدة ونافيًا بذلك الشائعات التي زعمت تدهور حالته الصحية ووفاته.
وأفادت تقارير إعلامية أن ترامب التقى عددًا من المواطنين أثناء توجهه لممارسة رياضة الغولف، في ظهور علني جاء بعد تصدر وسم بعنوان "ترامب ميت" على منصات التواصل الاجتماعي، وما صاحبه من تكهنات واسعة.
وكان موقع "أكسيوس" قد نقل عن مسؤول أمريكي كبير أن الرئيس بخير وسيواصل نشاطه المعتاد، في وقت ساهم فيه غياب ترامب عن الظهور الإعلامي ليومين في زيادة حدة الإشاعات.
وأكدت أوساط مقربة من الإدارة الأمريكية أن الرئيس سيواصل جدول أعماله وفق المعتاد، رغم ما وصفته بـ"حملات التشكيك" التي انتشرت على نطاق واسع، مشيرة إلى أن عدم ظهوره في أنشطة رسمية خلال عطلة نهاية الأسبوع لا يعني أي تراجع في حالته الصحية.
ويُعد هذا الظهور العلني بمثابة نفي مباشر وقاطع لما أثير عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل، ويؤكد أن الرئيس ترامب يواصل نشاطه السياسي والاجتماعي بشكل طبيعي.