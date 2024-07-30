187 مظاهرة بـ 20 ولاية.. فنزويليون مناهضون لـ"مادورو" يواصلون الاحتجاج ضد إعلان فوزه بالرئاسة

ونظم العديد من الفنزويليين "كاسيرولازوس"، وهو احتجاج تقليدي في أمريكا اللاتينية، حيث يقوم الناس بقرع الأواني والمقالي تعبيرًا عن غضبه، فيما قام البعض بقطع الطرق وإشعال النيران وإلقاء قنابل المولوتوف على الشرطة مع انتشار الاحتجاجات، بما في ذلك بالقرب من قصر ميرافلوريس الرئاسي في كاراكاس.