"الصحة الفلسطينية": بلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 7326 شهيدًا بينهم 3038 طفلاً و1709 سيدات و397 مسناً

لليوم 21 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" تواصل القصف الإسرائيلي على غزة، وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع: "بلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 7326 شهيدًا، بينهم 3038 طفلاً، و1709 سيدات، و397 مسناً، إضافة إلى إصابة 18967 مواطناً بجروح مختلفة منذ 7 أكتوبر الجاري".