"الصحة الفلسطينية": بلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 7326 شهيدًا بينهم 3038 طفلاً و1709 سيدات و397 مسناً

لليوم 21 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" تواصل القصف الإسرائيلي على غزة، وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع: "بلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 7326 شهيدًا، بينهم 3038 طفلاً، و1709 سيدات، و397 مسناً، إضافة إلى إصابة 18967 مواطناً بجروح مختلفة منذ 7 أكتوبر الجاري".
في وقت دعا الاتحاد الأوروبي إلى فتح ممرات آمنة لتمرير المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة وإقرار هدنات، توغلت القوات الإسرائيلية بدباباتها في وسط قطاع غزة" ليلاً بدعم من "طائرات مقاتلة ومسيرات" ثم انسحبوا، لكن قصف غزة لم يتوقف. وأعلنت حركة حماس مقتل حوالي 50 رهينة إسرائيلية جرا ء القصف من أصل 224 رهينة.