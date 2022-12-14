قتيل و5 مصابين في تفجير انتحاري استهدف مركبة للجيش الباكستاني

وذكر مصدر استخباراتي أن "انتحاريًّا" صدم دراجته النارية الممتلئة بالعبوات الناسفة في مركبة تحمل جنودًا باكستانيين في مقاطعة شمال وزيرستان الشمالية، وهي منطقة كانت لفترة طويلة مقرًّا للمسلحين المرتبطين بتنظيم القاعدة وشبكة حقاني ذات الصلة بحركة طالبان أفغانستان؛ وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.