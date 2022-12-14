قتيل و5 مصابين في تفجير انتحاري استهدف مركبة للجيش الباكستاني

قُتل مواطن باكستاني مدني، وأصيب 5 آخرون، اليوم "الأربعاء"، في تفجير انتحاري استهدف مركبة للجيش الباكستاني في مقاطعة شمال وزيرستان الشمالية.
وذكر مصدر استخباراتي أن "انتحاريًّا" صدم دراجته النارية الممتلئة بالعبوات الناسفة في مركبة تحمل جنودًا باكستانيين في مقاطعة شمال وزيرستان الشمالية، وهي منطقة كانت لفترة طويلة مقرًّا للمسلحين المرتبطين بتنظيم القاعدة وشبكة حقاني ذات الصلة بحركة طالبان أفغانستان؛ وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.
وأضاف المصدر أن المركبة استُهدِفت في السوق الرئيسية في ساعة الذروة بعد الظهر.
ويأتي الهجوم بعد أسابيع من انسحاب "طالبان" باكستان من محادثات السلام مع إسلام آباد عقب شهور من المفاوضات.