مراقبون دوليون يكتشفون يورانيوم مخصبًا بدرجة نقاء 84 % في إيران

وتفصيلاً، أوضح اثنان من كبار الدبلوماسيين أن المفتشين الدوليين يحتاجون إلى تحديد ما إذا كانت إيران قد أنتجت عن قصد هذا اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء 84 %، أو ما إذا كان ذلك جاء نتيجة تراكم غير مقصود داخل أجهزة الطرد المركزي، وفقًا للعربية نت.