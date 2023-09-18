103 طائرات حربية صينية تحلق فوق تايوان.. والأخيرة تحذر من تصعيد حاد للتوتر

وتعتبر بكين أن تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي تابعة لها وستستعيدها في يوم ما حتى لو اضطرت إلى استخدام القوة، مكثفة ضغوطها الدبلوماسية والعسكرية على الجزيرة خاصة في السنوات الأخيرة.