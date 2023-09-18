103 طائرات حربية صينية تحلق فوق تايوان.. والأخيرة تحذر من تصعيد حاد للتوتر

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم (الاثنين) أنها رصدت تحليق 103 طائرات حربية صينية حول الجزيرة خلال 24 ساعة الأخيرة.
وأوضح الجيش التايواني أنه بين صباح 17 حتى 18 سبتمبر (أيلول)، رُصد 103 طائرات صينية بالإجمال، وهو الرقم الأعلى في الآونة الأخيرة ويشكل تحديات خطيرة للأمن في مضيق تايوان والمنطقة، وفقاً لـ"فرانس برس"
وأضاف أن من بين العدد الإجمالي للطائرات الحربية التي رصدت، عبرت 40 طائرة ما يسمى بالخط الأوسط لمضيق تايوان الذي يفصل الجزيرة عن الصين، ودخلت منطقتي تحديد الدفاع الجوي من الجهتين الجنوبية الغربية والجنوبية الشرقية.
وحذر الجيش من أن "المضايقات العسكرية المستمرة لبكين يمكن أن تؤدي بسهولة إلى تصاعد حاد في التوتر وتدهور الأمن الإقليمي".
ودعا الصين إلى "الوقف الفوري لمثل هذه الأعمال الأحادية التخريبية".
وتعتبر بكين أن تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي تابعة لها وستستعيدها في يوم ما حتى لو اضطرت إلى استخدام القوة، مكثفة ضغوطها الدبلوماسية والعسكرية على الجزيرة خاصة في السنوات الأخيرة.