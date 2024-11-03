الجيش الأردني يعلن مقتل مهرب وإحباط محاولات تسلل على الحدود الشرقية

أعلن الجيش الأردني، الأحد، أن المنطقة العسكرية الشرقية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، تمكنت من إحباط محاولات تسلل وتهريب على الحدود الشرقية للمملكة الأردنية.
وصرح مصدر عسكري مسؤول أن محاولات التسلل بدأت منذ ساعات الفجر الأولى، حيث حاولت عدة مجموعات اجتياز الحدود، مستغلة حالة عدم الاستقرار الجوي وانتشار الضباب. وأوضح المصدر أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، مما أدى إلى مقتل أحد المهربين بينما تراجعت باقي العناصر إلى داخل الأراضي السورية. وقد تم تحويل المواد المضبوطة إلى الجهات المختصة.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية مستمرة في استخدام جميع قدراتها لمنع التسلل والتهريب وحماية أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.