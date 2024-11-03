الجيش الأردني يعلن مقتل مهرب وإحباط محاولات تسلل على الحدود الشرقية

وصرح مصدر عسكري مسؤول أن محاولات التسلل بدأت منذ ساعات الفجر الأولى، حيث حاولت عدة مجموعات اجتياز الحدود، مستغلة حالة عدم الاستقرار الجوي وانتشار الضباب. وأوضح المصدر أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، مما أدى إلى مقتل أحد المهربين بينما تراجعت باقي العناصر إلى داخل الأراضي السورية. وقد تم تحويل المواد المضبوطة إلى الجهات المختصة.