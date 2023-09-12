مالي.. متمردون يعلنون السيطرة على معسكر للجيش شمال البلاد

أعلن المتمردون الطوارق في شمال مالي، اليوم (الثلاثاء)، أنهم سيطروا على معسكر للجيش في بلدة بوريم شمال البلاد، في علامة أخرى على تصدع اتفاق سلام أبرم عام 2015 ومنع نشوب قتال بين المتمردين والجيش.