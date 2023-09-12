مالي.. متمردون يعلنون السيطرة على معسكر للجيش شمال البلاد

أعلن المتمردون الطوارق في شمال مالي، اليوم (الثلاثاء)، أنهم سيطروا على معسكر للجيش في بلدة بوريم شمال البلاد، في علامة أخرى على تصدع اتفاق سلام أبرم عام 2015 ومنع نشوب قتال بين المتمردين والجيش.
وقال المتحدث باسم التنسيقية محمد المولود رمضان: "أؤكد أن الهيئة سيطرت على المعسكر نحو الساعة العاشرة صباحاً بعد قتال شديد، وهناك ضحايا لكن لم يعرف عدد القتلى بعد"، وفقاً لـ"رويترز".
ويقاتل تحالف للمتمردين يسمى تنسيقية حركات أزواد الجيش منذ أغسطس، في اشتباكات اندلعت لأسباب منها رحيل بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، التي ساعدت لسنوات في التوسط في سلام هش.