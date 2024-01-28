أدى إلى مقتل شخص.. تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم الكنيسة في إسطنبول

وتفصيلاً، قال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا إن مسلحين ملثمين أطلقا النار على شخص فقتلاه الأحد خلال قداس في كنيسة في إسطنبول، مضيفًا أن السلطات تبحث عن المهاجمين.