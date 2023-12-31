وزير إسرائيلي يطالب بعودة المستوطنين إلى غزة وتهجير الفلسطينيين منها لدول أخرى

وأضاف: "نحن بحاجة إلى تشجيع الهجرة من غزة. لو كان هناك 100 ألف أو 200 ألف عربي في القطاع، وليس مليونين، فإن خطاب اليوم التالي للحرب سيكون مختلفًا تمامًا".