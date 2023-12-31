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وزير إسرائيلي يطالب بعودة المستوطنين إلى غزة وتهجير الفلسطينيين منها لدول أخرى
اعتبر أن تحقيق الأمن مرهونٌ بالسيطرة على القطاع
طالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اليوم الأحد إسرائيل بأن تناقش مجددًا عودة المستوطنين اليهود إلى قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، وتهجير الفلسطينيين من القطاع إلى دول أخرى.
وقال "سموتريتش"، زعيم حزب "الصهيونية الدينية" المتطرف، في حديث للإذاعة العسكرية الإسرائيلية: "من أجل تحقيق الأمن علينا السيطرة على القطاع، ومن أجل السيطرة عليه على المدى الطويل نحن بحاجة إلى وجود مدني"، وفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وأضاف: "نحن بحاجة إلى تشجيع الهجرة من غزة. لو كان هناك 100 ألف أو 200 ألف عربي في القطاع، وليس مليونين، فإن خطاب اليوم التالي للحرب سيكون مختلفًا تمامًا".
واعتبر أن الفلسطينيين داخل غزة "يعيشون في الجيتو منذ 75 عامًا". والجيتو هو مكان مخصص لمجموعة معينة من السكان، يعيشون في عزلة عن محيطهم بسبب خلفياتهم العرقية.